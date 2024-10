Intesa Sanpaolo, investitori internazionali sempre più attenti alle eccellenze italiane (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è chiusa mercoledì 9 ottobre 2024 a Parigi la terza edizione di Italian excellences, mid corporate conference di Intesa Sanpaolo che continua a registrare numeri in crescita e forte interesse. Protagoniste 50 società italiane quotate che hanno incontrato nella capitale francese oltre 110 investitori istituzionali in più di 830 incontri. Numeri che confermano il crescente interesse verso le tante eccellenze nazionali e per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Ampia e diversificata la platea degli investitori presenti, con una quota maggioritaria di francesi, ma con una buona rappresentanza anche da Spagna, Svizzera e Inghilterra. Presenti in questa edizione anche istituzionali americani. Lettera43.it - Intesa Sanpaolo, investitori internazionali sempre più attenti alle eccellenze italiane Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Si è chiusa mercoledì 9 ottobre 2024 a Parigi la terza edizione di Italian excellences, mid corporate conference diche continua a registrare numeri in crescita e forte interesse. Protagoniste 50 societàquotate che hanno incontrato nella capitale francese oltre 110istituzionali in più di 830 incontri. Numeri che confermano il crescente interesse verso le tantenazionali e per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese. Ampia e diversificata la platea deglipresenti, con una quota maggioritaria di francesi, ma con una buona rappresentanza anche da Spagna, Svizzera e Inghilterra. Presenti in questa edizione anche istituzionali americani.

