In trasferta la Reggiana diventa un fortino. In B è il team che concede meno occasioni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La Reggiana in trasferta concede meno occasioni da gol di tutta la B: soltanto 1.2 xG a partita (a fianco la spiegazione sulla statistica degli Expected Goals). In poche parole i granata, in trasferta, stanno concedendo occasioni che di solito portano ad un solo gol subito (e poco più) a partita, meno di tutti. È uno dei paradossi di questa squadra: non segna da 329’, ha colpito più pali di tutti (8), nelle ultime cinque ha fatto solo 2 punti, ma difensivamente le cose non vanno male. Al di là dei "gol attesi", ecco quelli "reali": la Reggiana ha subito, in otto partite, 8 gol. Ha la terza miglior difesa (con Sassuolo, Juve Stabia, Bari e Catanzaro; meglio solo Spezia e Palermo con 7). Il Pisa capolista, per dire, ne ha concessi 9 (ma segnati 17, ben 10 in più dei granata). Ilrestodelcarlino.it - In trasferta la Reggiana diventa un fortino. In B è il team che concede meno occasioni Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Lainda gol di tutta la B: soltanto 1.2 xG a partita (a fianco la spiegazione sulla statistica degli Expected Goals). In poche parole i granata, in, stannondoche di solito portano ad un solo gol subito (e poco più) a partita,di tutti. È uno dei paradossi di questa squadra: non segna da 329’, ha colpito più pali di tutti (8), nelle ultime cinque ha fatto solo 2 punti, ma difensivamente le cose non vanno male. Al di là dei "gol attesi", ecco quelli "reali": laha subito, in otto partite, 8 gol. Ha la terza miglior difesa (con Sassuolo, Juve Stabia, Bari e Catanzaro; meglio solo Spezia e Palermo con 7). Il Pisa capolista, per dire, ne ha concessi 9 (ma segnati 17, ben 10 in più dei granata).

