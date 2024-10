Ilaria Salis, faccia a faccia con Orban al Parlamento europeo: “L’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico” (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “L’Europa deve essere solida e deve rifiutarsi di collaborare con il regime oppressivo di Orban“. Lo ha detto l’eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, in Aula a Strasburgo, rivolgendosi al premier ungherese Viktor Orban in aula a Strasburgo. “Conosco L’Ungheria dal suo luogo più oscuro: il carcere. Sono stata detenuta preventivamente per 15 mesi e sono qui oggi solo grazie alla solidarietà di migliaia di cittadini antifascisti”, ha spiegato Salis. “Sotto Victor Orban L’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico uno stato etnico autoritario che alcuni la definiscono addirittura una tirannia moderna”, ha aggiunto Salis. L'articolo Ilaria Salis, faccia a faccia con Orban al Parlamento europeo: “L’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - Ilaria Salis, faccia a faccia con Orban al Parlamento europeo: “L’Ungheria è diventata un regime illiberale e oligarchico” Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) “L’Europa deve essere solida e deve rifiutarsi di collaborare con iloppressivo di“. Lo ha detto l’eurodeputata di Avs,, in Aula a Strasburgo, rivolgendosi al premier ungherese Viktorin aula a Strasburgo. “Conoscodal suo luogo più oscuro: il carcere. Sono stata detenuta preventivamente per 15 mesi e sono qui oggi solo grazie alla solidarietà di migliaia di cittadini antifascisti”, ha spiegato. “Sotto Victorununo stato etnico autoritario che alcuni la definiscono addirittura una tirannia moderna”, ha aggiunto. L'articoloconal: “un” proviene da Il Fatto Quotidiano.

