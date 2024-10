Il Vettore superstar. La faglia creata dal terremoto 2016 è di interesse mondiale (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La riattivazione del sistema appenninico che ha originato il terremoto del 2016 nell’Italia Centrale ha creato un sito geologico di straordinaria importanza sotto il profilo didattico, conoscitivo e divulgativo. Si tratta della faglia del Monte Vettore. Nel corso del 37esimo Congresso geologico internazionale tenutosi in Corea del Sud, a seguito della proposta fatta dall’Ispra, la faglia è stata riconosciuta patrimonio geologico mondiale e inserita nella lista dei duecento siti geologici a più alto valore scientifico. L’aspetto straordinario è che questa frattura della crosta terrestre sia visibile a tutti. E’ un geosito formatosi nel nostro tempo e, quindi, documentabile. Negli ultimi 800 anni non c’era stato nulla di simile e di così visibile nelle nostre zone. Ilrestodelcarlino.it - Il Vettore superstar. La faglia creata dal terremoto 2016 è di interesse mondiale Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) La riattivazione del sistema appenninico che ha originato ildelnell’Italia Centrale ha creato un sito geologico di straordinaria importanza sotto il profilo didattico, conoscitivo e divulgativo. Si tratta delladel Monte. Nel corso del 37esimo Congresso geologico internazionale tenutosi in Corea del Sud, a seguito della proposta fatta dall’Ispra, laè stata riconosciuta patrimonio geologicoe inserita nella lista dei duecento siti geologici a più alto valore scientifico. L’aspetto straordinario è che questa frattura della crosta terrestre sia visibile a tutti. E’ un geosito formatosi nel nostro tempo e, quindi, documentabile. Negli ultimi 800 anni non c’era stato nulla di simile e di così visibile nelle nostre zone.

