Il Torino pensa a due azzurri per sostituire Zapata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Secondo il quotidiano La Stampa il Torino starebbe pensando a due giocatori del Napoli per sostituire Duvan Zapata. Il Torino dovrà fare a meno di L'articolo Il Torino pensa a due azzurri per sostituire Zapata proviene da Forzazzurri.net.

Torino - non solo Balotelli per sostituire Zapata : spunta l’ipotesi Simeone|Calciomercato - 7 milioni netti a stagione – è partito dal primo minuto solo in un’unica occasione, in Coppa Italia contro il Palermo senza però segnare, complice il devastante impatto avuto sul mondo Napoli di Lukaku, che ha già messo a referto 3 gol e 5 assist. In ogni caso, i granata non prevedono di intervenire sul mercato prima di gennaio 2025, senza attingere quindi dal mercato degli svincolati, che vedeva ... (Justcalcio.com)

Balotelli Torino - quanto c’è di vero? Ecco le ultime sul possibile colpo per sostituire Zapata - Ieri Emiliano Moretti si è messo al lavoro insieme al […]. Balotelli-Torino, è realtà? Il discorso è molto ampio, ma sicuramente i social si sono già schierati Mario Balotelli torna in Serie A? Il Torino ci pensa e può essere seriamente l’ultima spiaggia ad alto livello per l’ex attaccante di Inter e Milan tra le altre. (Calcionews24.com)

Balotelli - la pazza idea del Torino per sostituire Zapata (La Stampa) - “nella lista spicca il nome di Mario Balotelli, che da mesi si allena nella “sua” Brescia in attesa di una chiamata dalla Serie A dopo l’esperienza in Turchia (26 gol in 51 partite dal 2021 all’estate scorsa) intervallata dalla sfortunata stagione svizzera 2022/23 nel Sion (6 reti in 19 partite con mille polemiche e una retrocessione). (Ilnapolista.it)