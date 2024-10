Il principe di Roma: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il principe di Roma: dal cast alle location, tutte le curiosità sul film Presentato fuori concorso nel 2022 alla Festa del Cinema di Roma, il film Il principe di Roma vede Marco Giallini mattatore assoluto di una storia che si muove tra ricostruzione storica e fantasia. Per questo film, il regista Edoardo Falcone (autore anche di Questione di Karma e Io sono Babbo Natale, l’ultimo film con Gigi Proietti) ha dichiarato di essersi ispirato a Nell’anno del Signore di Luigi Magni, che vide da bambino in un’arena Romana. Da quella visione nacque il suo interesse per la Roma del Papa Re, periodo che ha dunque scelto per ambientare la storia di questo progetto. Il soggetto del film, tuttavia, trae anche spunto in modo evidente dal celebre racconto di Charles Dickens, Canto di Natale, seppur con qualche variazione sul tema da parte di Falcone. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ildi: dallesulPresentato fuori concorso nel 2022 alla Festa del Cinema di, ilIldivede Marco Giallini mattatore assoluto di una storia che si muove tra ricostruzione storica e fantasia. Per questo, il regista Edoardo Falcone (autore anche di Questione di Karma e Io sono Babbo Natale, l’ultimocon Gigi Proietti) ha dichiarato di essersi ispirato a Nell’anno del Signore di Luigi Magni, che vide da bambino in un’arenana. Da quella visione nacque il suo interesse per ladel Papa Re, periodo che ha dunque scelto per ambientare la storia di questo progetto. Il soggetto del, tuttavia, trae anche spunto in modo evidente dal celebre racconto di Charles Dickens, Canto di Natale, seppur con qualche variazione sul tema da parte di Falcone.

Il principe di Roma stasera in TV su Rai 1 in prima visione : la trama e il cast del film con Marco Giallini - Stasera su Rai 1 va in onda Il principe di Roma, una commedia in costume diretta da Edoardo Falcone e interpretata da Marco Giallini: ecco la trama e il cast completo. La trama de Il principe di Roma Nella Roma del 1829 vive un uomo tanto ricco quanto avido: è Bartolomeo Proietti, borghese che sogna però di entrare a far parte della …. (Movieplayer.it)

Il principe di Roma : tutto quello che c’è da sapere sul film - Per poter carpire dal defunto l’informazione necessaria Sor Meo (come lo chiama la domestica Teta) si rivolge a una fattucchiera che lo ammonisce: evocando i morti potrà imbattersi anche nelle anime che si aggirano da secoli per Roma. Infatti, invece del fantasma del sottoposto, Bartolomeo incontrerà quelli di Beatrice Cenci e Giordano Bruno, che lo accompagneranno in una rivisitazione del ... (Tpi.it)

