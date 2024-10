Il Lotto torna a baciare Avellino, vincita nel capoluogo (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFesta grande ad Avellino grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 8 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 20.050 euro grazie a una giocata Oro con i numeri 6-8-48 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche una vincita da 14mila euro a Giugliano in Campania (NA) e una da 13-500 a Napoli. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 988 milioni da inizio anno. L'articolo Il Lotto torna a baciare Avellino, vincita nel capoluogo proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Il Lotto torna a baciare Avellino, vincita nel capoluogo Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoFesta grande adgrazie al gioco del. Nel concorso di martedì 8 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 20.050 euro grazie a una giocata Oro con i numeri 6-8-48 sulla ruota di Napoli. Da segnalare anche unada 14mila euro a Giugliano in Campania (NA) e una da 13-500 a Napoli. L’ultimo concorso delha distribuito 4,7 milioni di euro, per un totale di 988 milioni da inizio anno. L'articolo Ilnelproviene da Anteprima24.it.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Festa ad Avellino grazie al gioco del Lotto : vinti 20.050 euro - 050 euro grazie a una giocata Oro con i numeri 6-8-48 sulla ruota di Napoli. . Festa grande ad Avellino grazie al gioco del Lotto. Nel concorso di martedì 8 ottobre, come riporta Agipronews, vinti 20. . Da segnalare anche una vincita da 14mila euro a Giugliano in Campania (NA) e una da 13-500 a ... (Avellinotoday.it)

Lotto : ad Avellino vinti 45mila euro - Nel concorso di martedì 27 agosto, come riporta Agipronews, vinti 45mila euro grazie al terno 20-50-53 sulla ruota di Napoli. it. Tempo di lettura: < 1 minutoLa fortuna bacia Avellino grazie al gioco del Lotto. . L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,2 milioni di euro, per un totale di ... (Anteprima24.it)

10eLotto - in Campania vincite per 60mila euro : festa ad Avellino e nel casertano - A Capri (NA) vinti 15mila euro in seguito a un “7 Doppio Oro” in un’estrazione frequente. A Napoli, come riporta Agipronews, vinti 20mila euro grazie a un “9” in un’estrazione abbinata a quella del Lotto di venerdì 9 agosto. it. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 11,8 milioni di euro, ... (Anteprima24.it)