Davidemaggio.it - Il cast di Unità Speciale Scomparsi 2

Leggi tutta la notizia su Davidemaggio.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) È disponibile gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity la seconda stagione della serie poliziesca(Desaparecidos) che racconta il lavoro di ricerca della squadraPersone Scomparse, sotto gli ordini dell’ispettore capo Santiago Abad. Questa seconda stagione vede come protagonista Michelle Calvò, attrice spagnola classe 1991 conosciuta per il ruolo di Elizabeth ne Il club degli incompresi, che interpreta l’ispettrice Sonia Ledesma. Michelle Calvò (Sonia Ledesma) in una scena di2 – © US Mediaset InfinityL’ispettore Capo Santiago Abad interpretato da Juan Echanove, noto al pubblico italiano per il personaggio di Mariano Cuellàr nella serie Paso Adelante.