I recuperi di Eccellenza Spicca il derby Russi-Faenza

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il campionato difa gli straordinari e propone per stasera le gare della quarta giornata, rinviate in blocco per l’alluvione. Lo scontro al vertice Solarolo-Pietracuta (terza contro seconda) è stato posticipato a mercoledì 16 ottobre. Sanpaimola-Gambettola. Al ‘Buscaroli’ di Conselice, dove si gioca in anticipo alle 16.30, è in arrivo una delle annunciate big, che però ha iniziato al rallentatore. Il Gambettola è impantanato al 10° posto con 7 punti, dietro al Sanpaimola che, a propria volta, dopo un inizio sfortunato col ko di Forlì contro il Cava Ronco, ha inaugurato una serie positiva ancora aperta di 4 risultati utili. A lanciare in orbita l’undici di mister Camanzi è stato il colpo corsaro difirmato da Landini a 6’ dalla fine. Tropical Coriano-Massa Lombarda.