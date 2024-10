I dazi cinesi sul brandy sono un problema sia per i distillatori che per i viticoltori italiani (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una reazione la si attendeva dal 4 ottobre, quando gli stati membri dell’Ue avevano dato il via libera ai dazi sulle auto elettriche cinesi, e la risposta di Pechino adesso è arrivata. Il Ministero del Commercio cinese (Mofcom) ha annunciato che a partire da venerdì 11 ottobre gli importatori cinesi di acquavite dell’Unione europea dovranno trattenere depositi cauzionali basati sui dazi antidumping, annunciati a fine agosto. A finire nel mirino sono soprattutto i produttori francesi di cognac, con aliquote che arrivano fino al 39 per cento, ma anche i brandy italiani, che rientreranno nella tassazione al 34,8 per cento. «L’immediata reazione della Cina rappresenta un ulteriore passo verso una vera e propria escalation. Linkiesta.it - I dazi cinesi sul brandy sono un problema sia per i distillatori che per i viticoltori italiani Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Una reazione la si attendeva dal 4 ottobre, quando gli stati membri dell’Ue avevano dato il via libera aisulle auto elettriche, e la risposta di Pechino adesso è arrivata. Il Ministero del Commercio cinese (Mofcom) ha annunciato che a partire da venerdì 11 ottobre gli importatoridi acquavite dell’Unione europea dovranno trattenere depositi cauzionali basati suiantidumping, annunciati a fine agosto. A finire nel mirinosoprattutto i produttori francesi di cognac, con aliquote che arrivano fino al 39 per cento, ma anche i, che rientreranno nella tassazione al 34,8 per cento. «L’immediata reazione della Cina rappresenta un ulteriore passo verso una vera e propria escalation.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

I dazi cinesi sul brandy sono un problema sia per i distillatori che per i viticoltori italiani - Applicare un dazio che arriva al 39 per cento in valore significa bloccare di fatto l’esportazione di Brandy in Cina e quindi saturare ulteriormente il mercato domestico», dichiara a Linkiesta Gastronomika Antonio Emaldi, presidente di AssoDistil, associazione che rappresenta il 95 per cento della produzione italiana di acquaviti e alcol etilico. (Linkiesta.it)

Leader aziendale - dazi protezionistici di UE su EV cinesi sono decisione sbagliata - Monnier ha affermato che l’indagine antisovvenzioni dell’UE sulle importazioni cinesi, che ha portato alla decisione della Commissione europea di imporre dazi punitivi il 4 ottobre, e’ irragionevole in quanto le sovvenzioni statali in settori chiave sono una pratica comune in tutto il mondo. Philippe Monnier ha osservato che questi dazi potrebbero portare a un conflitto commerciale, che ... (Romadailynews.it)

Leader aziendale - dazi protezionistici di UE su EV cinesi sono decisione sbagliata - “Uno degli elementi chiave che le case automobilistiche tradizionali non padroneggiano e’ la batteria, e la batteria e’ molto importante”, ha affermato Monnier, aggiungendo che le aziende cinesi sono leader in termini di batterie. (Xin) Agenzia Xinhua. La Cina si e’ espressa a favore di una risoluzione diplomatica delle controversie, che il ministro tedesco delle Finanze Christian ... (Romadailynews.it)