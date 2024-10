Isaechia.it - Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo stanno fingendo di essere in crisi? I dubbi sulla sincerità della coppia

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Cosa sta succedendo fra? Laè davvero income gran parte del pubblico affezionato allasi starà domandando da qualche giorno a questa parte? La scorsa puntata delandata in onda lunedì l’incontro fra i due ballerini legati da ben 42 anni ha praticamente sconvolto un po’ tutti, telespettatori, blogger, giornalisti e addetti ai lavori. L’atteggiamento die quelle frasi “mandatela via”, “non torno a casa, vado da un’altra parte” hanno spiazzato lo stesso Alfonso Signorini. Che fra i due ci sia in atto unainiziata anzitempo e scoperchiata in diretta? Nella giornata di ieri, dopo la decisione didi restare nella Casa e l’ingresso diper tre giorni, laha avuto un chiarimento. La showgirl ha provato a spronare suo marito: Abbiamo fatto un capolavoro di vita fino adesso.