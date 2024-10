Giugliano, è morta Franchina: la 65enne fu vittima di uno scippo violento in vico Cacciapuoti (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta la donna che lo scorso 29 giugno fu scippata in vico Cacciapuoti a Giugliano. La vittima, Francesca Coletta, detta Franchina, 65 anni, rimase gravemente ferita a seguito del raid avvenuto in pieno centro. Giugliano, è morta Franchina: la 65enne fu vittima di uno scippo violento in vico Cacciapuoti I rapinatori, per L'articolo Giugliano, è morta Franchina: la 65enne fu vittima di uno scippo violento in vico Cacciapuoti Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, è morta Franchina: la 65enne fu vittima di uno scippo violento in vico Cacciapuoti Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non ce l’ha fatta la donna che lo scorso 29 giugno fu scippata in. La, Francesca Coletta, detta, 65 anni, rimase gravemente ferita a seguito del raid avvenuto in pieno centro., è: lafudi unoinI rapinatori, per L'articolo, è: lafudi unoinTeleclubitalia.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giugliano - Michelle morta nell’incidente con la Smart : domani i funerali a Qualiano - . Saranno celebrati nella mattinata di domani, giovedì 29 agosto, i funerali di Michelle Volpe, la bimba di 8 anni morta nell’incidente stradale in via Domitiana, nel territorio di Giugliano. Giugliano, Michelle morta nell’incidente con la Smart: domani i funerali a Qualiano La piccola viaggiava a bordo di una Smart forTwo insieme alla mamma, il compagno e […] L'articolo Giugliano, Michelle ... (Teleclubitalia.it)

Giugliano - Smart con 4 persone a bordo si ribalta : morta una bimba di 8 anni - l’autista era senza patente - Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente e il perché l’auto si sia ribaltata. L’uono è stato arrestato con l’accusa di omicidio stradale: pochi giorni prima aveva finito di scontare ieri una condanna per furto ai domiciliari. . A bordo dell’auto, omologata per due persone, come detto erano in 4: l’autista, la compagna di quest’ultimo che teneva in braccio la figlia e l’altra figlia della ... (Tpi.it)

Bimba morta a Giugliano - viaggiavano in 4 su una Smart : denunciata anche la madre - . (Adnkronos) – La madre della bimba di 8 anni che ieri è morta nell'incidente stradale a Giugliano in Campania, Napoli, dopo che l'auto sulla quale era a bordo si è ribaltata, è stata denunciata in stato di libertà per omicidio stradale. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. (Webmagazine24.it)