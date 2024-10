FOTO – Zhang dalla Cina scherza con Thuram: «Cerco di essere te!» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il legame tra Steven Zhang e i giocatori dell’Inter è qualcosa che è andato oltre il rettangolo di gioco. Lo dimostrano i continui messaggi sui social, stavolta su Instagram con Marcus Thuram. LEGAME – Steven Zhang ha lasciato da qualche mese la presidenza dell’Inter. Subito dopo aver vinto il ventesimo Scudetto della storia nerazzurra ha dovuto abbandonare il club passato definitivamente al fondo americano Oaktree Capital Management. Il passato però non si dimentica presto e i giocatori nerazzurri lo stanno dimostrando sui social. Marcus Thuram si è divertito con Zhang su Instagram tra i commenti di un post dell’ex patron. Thuram gli ha scritto sotto una FOTO in Cina: «Differente». Steven Zhang gli ha risposto in maniera scherzosa: «Cerco di essere te». Inter-news.it - FOTO – Zhang dalla Cina scherza con Thuram: «Cerco di essere te!» Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Il legame tra Stevene i giocatori dell’Inter è qualcosa che è andato oltre il rettangolo di gioco. Lo dimostrano i continui messaggi sui social, stavolta su Instagram con Marcus. LEGAME – Stevenha lasciato da qualche mese la presidenza dell’Inter. Subito dopo aver vinto il ventesimo Scudetto della storia nerazzurra ha dovuto abbandonare il club passato definitivamente al fondo americano Oaktree Capital Management. Il passato però non si dimentica presto e i giocatori nerazzurri lo stanno dimostrando sui social. Marcussi è divertito consu Instagram tra i commenti di un post dell’ex patron.gli ha scritto sotto unain: «Differente». Stevengli ha risposto in maniera scherzosa: «dite».

