Gamberorosso.it - Estirpare i vigneti o no? Lollobrigida interpella le associazioni. Entro il 14 ottobre l’Italia dovrà decidere

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Non è più tempo di procrastinare. Il 14esprimere una posizione ufficiale in Europa – alla seconda riunione del gruppo vitivinicolo di alto livello – sul futuro della viticoltura, estirpi compresi. Motivo per cui il Masaf, l’8, ha convocato le sigle di settore (da Uiv a Federvini, passando per Cia, Confagri, Coldiretti e Fivi) per chiedere di rispondere ad una semplice domanda contenuta in un documento ministeriale: estirpi sì o no? Ed eventualmente, proporre anche delle condizioni. «Sono giorni cruciali per il futuro del vino – ha detto il presidente Uiv Lamberto Frescobaldi – per questo apprezziamo l’apertura all’ascolto della Commissione Ue e del Masaf, che ha convocato la filiera per discutere in merito alle sfide e ai cambiamenti del settore da portare a Bruxelles.