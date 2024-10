Ecologisti imbrattano il Tribunale di Ancona (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Attivisti di Ultima generazione hanno imbrattato con della vernice nera le mura del Tribunale di Ancona dove è previsto l’inizio dei lavori del G7 Salute. Quattro giovani si sono seduti davanti all’ingresso urlando contro le alluvioni, i disastri climatici e mostrando striscioni con la scritta della richiesta di un “Fondo di riparazione contro i danni Imolaoggi.it - Ecologisti imbrattano il Tribunale di Ancona Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Attivisti di Ultima generazione hanno imbrattato con della vernice nera le mura deldidove è previsto l’inizio dei lavori del G7 Salute. Quattro giovani si sono seduti davanti all’ingresso urlando contro le alluvioni, i disastri climatici e mostrando striscioni con la scritta della richiesta di un “Fondo di riparazione contro i danni

Ultima generazione e il G7 di Ancona - blitz e blocco al Tribunale - . Ancona, 9 ottobre 2024 – Gli attivisti di Ultima Generazione imbrattano l’ingresso del tribunale di Ancona in Corso Mazzini: cinque di loro sono identificati e portati via dalla polizia. È accaduto stamattina (foto), verso le 10. 45, proprio nel giorno in cui comincia in città il G7 della Salute. (Ilrestodelcarlino.it)

Ultima Generazione : Ancona - cosparsi di petrolio davanti al tribunale - 40 sono arrivate le forze dell’ordine che hanno portato le persone in questura. . Ultima Generazione: Il G7 della salute in una città avvelenata dall’API e dalle grandi navi. Per questo continueremo a scendere in strada, a fare azioni di disobbedienza civile nonviolenta, assumendoci la responsabilità delle nostre azioni, affrontando la repressione, tribunali e processi. (Puntomagazine.it)

