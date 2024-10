Dragon Ball: Sparking! Zero, come guadagnare tanti Zeni (i soldi) per sbloccare tutti i personaggi (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per sbloccare velocemente tutti i personaggi di Dragon Ball: Sparking! Zero è necessario spendere una gran quantità di soldi, con i giocatori chiamati di conseguenza ad ottenere tanti Zeni per completare il prima possibile il ricco roster di oltre 180 lottatori del gioco. Vista l’importanza degli Zeni, scopriamo in questa guida come ottenere molti soldi in poco tempo all’interno di Dragon Ball: Sparking! Zero. Gli Episodi Battaglia Il modo più semplice per ottenere molti Zeni è quello di giocare (e di ripetere ovviamente) gli scontri riguardanti gli Episodi Battaglia. Ognuno di essi consente infatti di ottenere ben 15.000 Zeni se completati, indipendentemente dalla difficoltà selezionata. Per questo motivo è consigliabile selezionare Facile ed affrontare le battaglie. Game-experience.it - Dragon Ball: Sparking! Zero, come guadagnare tanti Zeni (i soldi) per sbloccare tutti i personaggi Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Pervelocementediè necessario spendere una gran quantità di, con i giocatori chiamati di conseguenza ad ottenereper completare il prima possibile il ricco roster di oltre 180 lottatori del gioco. Vista l’importanza degli, scopriamo in questa guidaottenere moltiin poco tempo all’interno di. Gli Episodi Battaglia Il modo più semplice per ottenere moltiè quello di giocare (e di ripetere ovviamente) gli scontri riguardanti gli Episodi Battaglia. Ognuno di essi consente infatti di ottenere ben 15.000se completati, indipendentemente dalla difficoltà selezionata. Per questo motivo è consigliabile selezionare Facile ed affrontare le battaglie.

