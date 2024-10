Dedicata alla ristorazione l’Agenda della Penisola Sorrentina 2025. Sabato 12 la presentazione (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Sabato 12 ottobre, alle ore 17,30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento, si terrà la presentazione dell’Agenda della Penisola Sorrentina 2025, a cura della Fondazione Studi Storici Sorrentini di Antonino e Rosa Cuomo, edita da Nicola Longobardi, con il patrocinio del Comune di Sorrento. Tema di quest’anno è la ristorazione, che costituisce uno dei principali attrattori turistici del territorio. L’incontro vedrà la partecipazione del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e dei due autori, Nino e Federico Cuomo, moderati dalla giornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo. Hanno assicurato la loro presenza chef e ristoratori della Penisola Sorrentina. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024)12 ottobre, alle ore 17,30, nella sala consiliare del Palazzo Municipale di Sorrento, si terrà ladel, a curaFondazione Studi Storici Sorrentini di Antonino e Rosa Cuomo, edita da Nicola Longobardi, con il patrocinio del Comune di Sorrento. Tema di quest’anno è la, che costituisce uno dei principali attrattori turistici del territorio. L’incontro vedrà la partecipazione del sindaco di Sorrento, Massimo Coppola e dei due autori, Nino e Federico Cuomo, moderati dgiornalista e scrittrice Giuliana Gargiulo. Hanno assicurato la loro presenza chef e ristoratori

