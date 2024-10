De Zerbi chiama Pogba, lo vuole al Marsiglia: potrebbe essere il grande colpo di gennaio (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo Greenwood e Rabiot il Marsiglia potrebbe accogliere anche Pogba a parametro zero a gennaio: De Zerbi sogna il grande colpo per il suo centrocampo. Fanpage.it - De Zerbi chiama Pogba, lo vuole al Marsiglia: potrebbe essere il grande colpo di gennaio Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Dopo Greenwood e Rabiot ilaccogliere anchea parametro zero a: Desogna ilper il suo centrocampo.

Juve - Pogba piace a De Zerbi. Giuntoli sulla punta Marmoush - L’allenatore, invece, dovrà trovare al più presto una soluzione per Douglas Luiz, per ora tra i più deludenti per costo di acquisto e aspettative generate. Situazione da monitorare, con sempre Jakub Kiwior sullo sfondo, anche se per ora la Juve andrà avanti con le forze interne, che sono Danilo, Cabal e Kalulu, mentre Federico Gatti è praticamente diventato inamovibile per Thiago. (Sport.quotidiano.net)

De Zerbi i calciatori veri li vuole : prima Rabiot - ora il Marsiglia tratta Pogba per gennaio - Dove giocherà Pogba? Lui ha accolto la notizia del Tas scrivendo sui propri social: «Non vedo l’ora di tornare in campo». Non solo ma il Tas di fatto ha scagionato Pogba: il suo è un caso molto simile a quello di Sinner, con la differenza che Sinner è stato assolto e Pogba condannato a diciotto mesi Pogba non vede l’ora di tornare in campo, De Zerbi pronto ad accoglierlo a Marsiglia Adesso però ... (Ilnapolista.it)