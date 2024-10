Da Cosmopolitan a Esquire ed Elle: l’editrice Hearst si accorda con OpenAI (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anche Hearst si è unita alla lista di editori internazionali che hanno stretto un accordo con OpenAI garantendo così l’accesso ai propri contenuti. La multinazionale statunitense fondata da William Randolph Hearst darà la possibilità ala società creatrice di ChatGPT di accedere alle notizie di oltre 60 tra giornali, riviste e portali, per addestrare l’intelligenza artificiale. Tra i prodotti più significativi che fanno capo a Hearst ci sono Cosmopolitan, Esquire, Elle e il San Francisco Chronicle. In Italia, a fine settembre, OpenAI ha suggellato un accordo simile con Gedi. ChatGPT (Getty Images).Johnson: «Fondamentale la posizione del giornalismo» Il presidente di Hearst Newspapers, Jeff Johnson, ha commentato l’accordo: «Man mano che l’intelligenza artificiale generativa matura, è fondamentale che il giornalismo creato da professionisti sia al centro di tutti i prodotti di AI». Lettera43.it - Da Cosmopolitan a Esquire ed Elle: l’editrice Hearst si accorda con OpenAI Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Anchesi è unita alla lista di editori internazionali che hanno stretto un accordo congarantendo così l’accesso ai propri contenuti. La multinazionale statunitense fondata da William Randolphdarà la possibilità ala società creatrice di ChatGPT di accedere alle notizie di oltre 60 tra giornali, riviste e portali, per addestrare l’intelligenza artificiale. Tra i prodotti più significativi che fanno capo aci sonoe il San Francisco Chronicle. In Italia, a fine settembre,ha suggellato un accordo simile con Gedi. ChatGPT (Getty Images).Johnson: «Fondamentale la posizione del giornalismo» Il presidente diNewspapers, Jeff Johnson, ha commentato l’accordo: «Man mano che l’intelligenza artificiale generativa matura, è fondamentale che il giornalismo creato da professionisti sia al centro di tutti i prodotti di AI».

