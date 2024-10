Cosa c'entrano gli scacchi con il vincitore del Nobel per la chimica (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Il Premio Nobel per la chimica 2024 è andato a David Baker per la progettazione computazionale delle proteine e a Demis Hassabis e John M. Jumper per la previsione della loro struttura. Uno di loro, Hassabis, fondatore e figura chiave all'interno dell'azienda DeepMind, è stato un formidabile giocatore di scacchi e i suoi studi hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di alcuni motori rivoluzionari nel rapporto tra il gioco dell'intelligenza artificiale. Hassabis, 48 anni, è stato un vero prodigio degli scacchi quando era adolescente ma poi, le sue enormi capacità deduttive, lo hanno portato a sconfinare in molti campi: dai videogiochi, alle STEM, passando per l'ambiente accademico puro, la chimica e l'intelligenza artificiale. È stato uno dei fondatori di DeepMind, azienda esperta nello sviluppo delle intelligenze artificiali, acquistata da Google ormai diversi anni fa. Agi.it - Cosa c'entrano gli scacchi con il vincitore del Nobel per la chimica Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) AGI - Il Premioper la2024 è andato a David Baker per la progettazione computazionale delle proteine e a Demis Hassabis e John M. Jumper per la previsione della loro struttura. Uno di loro, Hassabis, fondatore e figura chiave all'interno dell'azienda DeepMind, è stato un formidabile giocatore die i suoi studi hanno avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di alcuni motori rivoluzionari nel rapporto tra il gioco dell'intelligenza artificiale. Hassabis, 48 anni, è stato un vero prodigio degliquando era adolescente ma poi, le sue enormi capacità deduttive, lo hanno portato a sconfinare in molti campi: dai videogiochi, alle STEM, passando per l'ambiente accademico puro, lae l'intelligenza artificiale. È stato uno dei fondatori di DeepMind, azienda esperta nello sviluppo delle intelligenze artificiali, acquistata da Google ormai diversi anni fa.

