Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale: Inter ultima! (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oltre al calendario del campionato di Serie A dalla 14° alla 18° giornata sono usciti i giorni delle partite di Coppa Italia. L’Inter sarà l’ultima a scendere in campo tra le protagoniste della competizione. Coppa Italia, le partite ed il programma Bologna-Monza martedì 3 dicembre ore 18.30 Milan-Sassuolo martedì 3 dicembre ore 21 Fiorentina-Empoli mercoledì 4 dicembre ore 21 Lazio-Napoli giovedì 5 dicembre ore 21 Juventus-Cagliari martedì 17 dicembre ore 21 Atalanta-Cesena mercoledì 18 dicembre ore 18.30 Roma-Sampdoria mercoledì 18 dicembre ore 21 Inter-Udinese giovedì 19 dicembre ore 21 Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale: Inter ultima!) © Inter-News. Inter-news.it - Coppa Italia, il calendario degli ottavi di finale: Inter ultima! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Oltre aldel campionato di Serie A dalla 14° alla 18° giornata sono usciti i giorni delle partite di. L’sarà l’a scendere in campo tra le protagoniste della competizione., le partite ed il programma Bologna-Monza martedì 3 dicembre ore 18.30 Milan-Sassuolo martedì 3 dicembre ore 21 Fiorentina-Empoli mercoledì 4 dicembre ore 21 Lazio-Napoli giovedì 5 dicembre ore 21 Juventus-Cagliari martedì 17 dicembre ore 21 Atalanta-Cesena mercoledì 18 dicembre ore 18.30 Roma-Sampdoria mercoledì 18 dicembre ore 21-Udinese giovedì 19 dicembre ore 21-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale (, ildi!) ©-News.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Coppa Italia 2024/2025 - ottavi di finale : calendario - programma - orari e tv - 00 MILAN-SASSUOLO 04/12/2024 Mercoledì 21. 00 JUVENTUS-CAGLIARI 18/12/2024 Mercoledì 18. A dicembre si giocheranno le otto sfide ad eliminazione diretta con, in caso di pareggio, subito i calci di rigore senza tempi supplementari. La Coppa Italia 2024/2025 entra nel vivo. 00 FIORENTINA-EMPOLI 05/12/2024 Giovedì 21. (Sportface.it)

Supercoppa Italiana - il montepremi della vincitrice. Inter dentro – SM - COMPETIZIONE – La Supercoppa Italiana si giocherà a gennaio, come accaduto durante lo scorso anno. Ieri sono uscite le date degli incontri di Supercoppa Italiana, in programma subito dopo Capodanno. Inter dentro – SM) © Inter-News. In quel frangente l’Inter ne uscì vincitrice dopo aver battuto sia Lazio che Napoli al 90? con la rete di Lautaro Martinez decisiva. (Inter-news.it)

Motociclismo / Saltarelli vince in Coppa Italia - Questo periodo invernale sarà quindi un momento di riflessione per Saltarelli che con questa vittoria ha dimostrato ancora una volta che gli anni per lui sembrano non passare: nelle ultime stagioni il pilota senigalliese si è alternato tra il campionato italiano velocità e il massacrante mondiale endurance, con gare della durata di ben 24 ore. (Vallesina.tv)