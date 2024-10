Consulta, Meloni non trova i voti e batte in ritirata (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era partita per suonare, la premier Meloni, e invece è stata suonata. Da giorni preparava il blitz per issare alla Corte costituzionale il suo consigliere giuridico Francesco Saverio Marini, i Consulta, Meloni non trova i voti e batte in ritirata il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Consulta, Meloni non trova i voti e batte in ritirata Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Era partita per suonare, la premier, e invece è stata suonata. Da giorni preparava il blitz per issare alla Corte costituzionale il suo consigliere giuridico Francesco Saverio Marini, inoninil manifesto.

