Secoloditalia.it - Consulta, Foti: “Bloccarla è nello spirito della Costituzione?” Donzelli: “Dalle opposizioni giochetti”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Per l’elezione del giudice“qui non si rappresentano le aree, qui si presentano dei curricula. All’interno di quei curricula è corretto che la maggioranza faccia una sua proposta. Il diritto di proposta lo abbiamo ancora o lo deve decidere l’opposizione? Detto questo non c’è alcun conflitto di interessi. Oltretutto non mi pare che in passato si siano poste delle criticità su profili come quello dell’esimio professor Augusto Barbera, parlamentare per diverse legislature e ministro, o su quello dell’esimio professore Giuliano Amato, che è stato anche presidente del Consiglio”. A dirlo il presidente del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso, in un’intervista al CorriereSera.