Cinque tendenze trucco labbra dalle sfilate autunno inverno 2024 (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Rossetti e gloss, colori e finish, matite labbra e tinte: dalle sfilate autunno inverno 2024 arrivano le tendenze labbra da indossare e sfoggiare per tutta la stagione fredda prima che sia troppo tardi. Le Cinque tendenze labbra dominanti dell'autunno Da Ferrari e Iceberg, i rossetti scuri (quasi vampireschi) sono i protagonisti della collezione. Valentino e Moschino puntano sul pigmento pieno e intenso che dona un effetto vernice alle labbra mentre il trend delle blurred lips, ovvero effetto sfocato, ha spopolato questa estate e continua a dominare la scena da Blumarine. In chiave anni Duemila, matita labbra + gloss è la combo vincente della stagione fredda secondo Off-White e Marine Serre.

