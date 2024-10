Anteprima24.it - Candidatura di De Luca, Manfredi: “Dobbiamo lavorare sempre per l’unità”

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto“Sulla manovra c’è una discussione a livello nazionale. Noi abbiamo chiesto come Anci che i Comuni vengano preservati”. A parlare è il sindaco di Napoli, Gaetano, in relazione alla prossima manovra di bilancio dello Stato e ai possibili tagli agli enti locali. “Il piano di stabilità che è stato approvato e mandato alla Commissione europea – ha aggiunto – prevede una riduzione della spesa corrente. La nostra posizione come sindaci è di ridurre al massimo l’impatto sui Comuni perché chiaramente la spesa corrente dei Comuni sono i servizi”.ha espresso l’auspicio che “dal dialogo e dalla collaborazione istituzionale si possano ottenere risultati per i cittadini”. “Penso cheper, salvaguardare la coalizione e fare in modo che ci sia un candidato unitario”.