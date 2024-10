Campagna "No G7-Not on my body", presidio al "Salesi" in favore di un aborto libero, sicuro e garantito (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ANCONA – In occasione dell'avvio del G7 Salute ad Ancona la Campagna No G7-Not on my body ha promosso un presidio davanti all'Ospedale “Salesi” di Ancona per un “aborto libero, sicuro e garantito”. «Dal 9 all'11 ottobre – dichiarano i promotori – le Marche, ed Ancona, saranno sede della riunione Anconatoday.it - Campagna "No G7-Not on my body", presidio al "Salesi" in favore di un aborto libero, sicuro e garantito Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) ANCONA – In occasione dell'avvio del G7 Salute ad Ancona laNo G7-Not on myha promosso undavanti all'Ospedale “” di Ancona per un “”. «Dal 9 all'11 ottobre – dichiarano i promotori – le Marche, ed Ancona, saranno sede della riunione

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Serie D / La SSC Ancona presenta la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25 - ANCONA, 20 agosto 2024 – L’SSC Ancona fa scattare la campagna abbonamenti per la stagione 2024/25. Under 18, donne e over 70 ridotto a euro 8,00; Tribuna Centrale, euro 25,00; Under 14, euro 1,00 Tribuna laterale, intero euro 15,00. vivaticket. Dalle 12 di oggi, partita anche la prevendita per il turno di sabato sera di Coppa Italia. (Vallesina.tv)