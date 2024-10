Calcio tentata rapina a Juan Jesus a Napoli | lo sfogo social

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Roma, 9 ott. (askanews) – Notte di paura e un duroper il difensore brasiliano del. Alcuni malviventi hanno tentato di rubare l’auto, un Suv, al 33enne difensore brasiliano del, una vita (sportiva) in Italia con le maglie di Inter e Roma.ha denunciato tutto su instagram: ha pubblicato una prima storia alle 5.34 in cui ha mostrato le condizioni del suo Range Rover. Un vetro in frantumi e gli interni tutti rovinati. «Quello che è accaduto stanotte è soltanto la ciliegina sulla torta – ha scritto – Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 airtag (geolocalizzatore). Solo sapere che questi delinquenti sappiano dove vivo, non mi porta serenità. Purtroppo in una città così bella, non mi sentirò mai più al sicuro.