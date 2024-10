Cacciatore trova cadavere senza testa nei boschi: quattro anni fa scoprì i resti di una bimba di 12 anni (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incredibile quello che è capitato a Guido Azzani. L’uomo domenica scorsa, mentre era a caccia con un amico, ha rinvenuto un corpo umano decapitato nei boschi di Nave, paese in provincia di Brescia. Probabilmente si tratta di una persona che si è suicidata diversi mesi fa. Ma lo stesso Azzani, nel 2020, trovò i resti della bambina di 12 anni scomparsa durante una gita a Serle. Il cadavere dell’uomo ritrovato a Nave dal Cacciatore era a terra in evidente stato di decomposizione. La testa invece era ancora attaccata a un ramo con una corda. Ora l’autopsia disposta dal magistrato sui resti potrà fornire informazioni utili a risalire all’identità dell’uomo e alle cause della sua morte. Al momento l’ipotesi più probabile secondo gli inquirenti è quella del suicidio, risalente forse allo scorso inverno. Thesocialpost.it - Cacciatore trova cadavere senza testa nei boschi: quattro anni fa scoprì i resti di una bimba di 12 anni Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Incredibile quello che è capitato a Guido Azzani. L’uomo domenica scorsa, mentre era a caccia con un amico, ha rinvenuto un corpo umano decapitato neidi Nave, paese in provincia di Brescia. Probabilmente si tratta di una persona che si è suicidata diversi mesi fa. Ma lo stesso Azzani, nel 2020, trovò idella bambina di 12scomparsa durante una gita a Serle. Ildell’uomo rito a Nave dalera a terra in evidente stato di decomposizione. Lainvece era ancora attaccata a un ramo con una corda. Ora l’autopsia disposta dal magistrato suipotrà fornire informazioni utili a risalire all’identità dell’uomo e alle cause della sua morte. Al momento l’ipotesi più probabile secondo gli inquirenti è quella del suicidio, risalente forse allo scorso inverno.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Papà scompare con i tre figli in Nuova Zelanda : ritrovati nei boschi dopo 3 anni grazie a un video - Dopo una litigata con la moglie, nel 2021 Tom Phillips ha preso i figli e ha iniziato una vita da fuggitivo nei boschi di Waikato. Giovedì 3 ottobre sono stati ripresi con il telefono da un gruppo di cacciatori sulla costa dell'Isola del Nord.Continua a leggere . (Fanpage.it)

"Lo conosco da molti anni - chi sta aspettando". Maria Elena Boschi - l'accusa choc contro Conte - Vediamo se Conte ci crede o aspetta Trump per tornare a destra". Il Pd ci ha chiesto di lasciare libertà di voto e noi ci comporteremo con lealtà con questa richiesta", assicura ancora la Boschi. "In Umbria vedremo che succederà", mentre in Emilia-Romagna "vincerà De Pascale. Che a sinistra il campo largo sia ormai una utopia è cosa certa, e non solo per le parole con cui proprio il leader del ... (Liberoquotidiano.it)

Morto Franco. Tiraboschi : aveva 88 anni - È morto nei giorni scorsi ad Ancona all’età di 88 anni Franco Tiraboschi. È stato anche presidente dell’Assemblea del Comitato di partecipazione dei cittadini dell’Inrca di Ancona. Ne dà notizia la Cna di Ancona che esprime "profondo cordoglio per la scomparsa di Franco Tiraboschi, membro della Presidenza di Cna Pensionati e figura di spicco dell’associazione, deceduto nei giorni scorsi". (Ilrestodelcarlino.it)