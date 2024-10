Basket femminile | l’Eurolega sarà trasmessa in diretta su Rai Sport

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Fip e Rai hanno trovato un accordo per trasmettere sui canali di Raie RaiPlay le partite del. Come riportato dalla Feder, complice la disponibilità offerta dall’Umana Reyer Venezia e dal Famila Schio, tutte le gare casalinghe delle due squadre saranno visibili insu Rai. In totale saranno sei le partite della prima fase che saranno trasmesse in chiaro, da Schio-Salamanca del 10 ottobre a Schio-Miskolc del 21 novembre. Non è stato invece ancora reso noto il calendario della seconda fase.insu RaiFace.