Barbara D'Urso, nonna bis: l'annuncio del fiocco rosa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) (Adnkronos) – Barbara D'Urso è diventata nonna per la seconda volta. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice televisiva con una foto pubblicata sui canali social. A renderla nonna bis è stata la nipotina nata tra l'amore di Giammauro Berardi – figlio della conduttrice – e della compagna Giulia. Barbara D'Urso aveva annunciato pubblicamente la gravidanza della nuora la scorsa settimana durante la partecipazione al programma televisivo di Rai 1, Ballando con le Stelle. Per quanto la conduttrice tenga alla sua vita privata, la gioia del fiocco rosa era alle stelle: "Il mio cuore ora è diviso in quattro", scrive come didascalia a una foto in cui abbraccia teneramente Giulia, la compagna del figlio Giammauro. Poche ore dopo la sorpresa più grande: spunta la foto della mano della piccola creatura appena nata, la nipotina che ha reso la conduttrice nonna per la seconda volta.

