Ampliamento Parco Santa Teresa, consegnati i lavori. «Dovevano partire un anno fa» (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come il "non compleanno" di "Alice nel paese delle meraviglie", il comitato di Verona Sud ha polemicamente evidenziato il primo anno di "non allargamento" del Parco Santa Teresa. Ma da Palazzo Barbieri rispondono che i lavori alla ditta aggiudicatrice sono stati consegnati nei giorni scorsi e Veronasera.it - Ampliamento Parco Santa Teresa, consegnati i lavori. «Dovevano partire un anno fa» Leggi tutta la notizia su Veronasera.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Come il "non comple" di "Alice nel paese delle meraviglie", il comitato di Verona Sud ha polemicamente evidenziato il primodi "non allargamento" del. Ma da Palazzo Barbieri rispondono che ialla ditta aggiudicatrice sono statinei giorni scorsi e

