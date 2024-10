Iltempo.it - Altro che Boccia, il selfie lo faccio con Hamas boy

Leggi tutta la notizia su Iltempo.it

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Ci hanno fatto una testa tanta perché ci siamo permessi di far notare che troppi silenzi su, Hezbollah e il regime iraniano di Khamenei non vanno bene. Ci hanno accusati di offendere il Pd e la sinistra. Ci hanno spiegato cosa sarebbe la Palestina come se fossimo un branco di deficienti. Non sono andati in sinagoga e hanno rosicato perché l'abbiamo semplicemente scritto.