Aggressioni verbali agli ausiliari del traffico: arriva un corso di autodifesa (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tolentino, 9 ottobre 2024 - arriva un corso di autodifesa per gli ausiliari del traffico di Tolentino, finiti nel mirino degli automobilisti indisciplinati. Aggressioni verbali, insulti. E il sindacato ha promosso un’iniziativa per loro. “Stanno respirando un brutto clima a Tolentino gli ausiliari del traffico – spiegano Angelo Ceccarelli, segretario provinciale Filt Cgil Macerata, e Nicola Serrani, membro della segreteria provinciale - costretti a subire Aggressioni verbali sempre più frequenti. Le lavoratrici e i lavoratori in oggetto sono diventati una sorta di nemici per una parte della cittadinanza e questo sta dando vita a un contesto ai limiti della tollerabilità . Ilrestodelcarlino.it - Aggressioni verbali agli ausiliari del traffico: arriva un corso di autodifesa Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 9 ottobre 2024) Tolentino, 9 ottobre 2024 -undiper glideldi Tolentino, finiti nel mirino degli automobilisti indisciplinati., insulti. E il sindacato ha promosso un’iniziativa per loro. “Stanno respirando un brutto clima a Tolentino glidel– spiegano Angelo Ceccarelli, segretario provinciale Filt Cgil Macerata, e Nicola Serrani, membro della segreteria provinciale - costretti a subiresempre più frequenti. Le lavoratrici e i lavoratori in oggetto sono diventati una sorta di nemici per una parte della cittadinanza e questo sta dando vita a un contesto ai limiti della tollerabilità .

