Ilrestodelcarlino.it - A Brecce Bianche senza telefono. Da tre settimane cornette "mute"

(Di mercoledì 9 ottobre 2024) Guasto alla linea Tim a, disservizi per diversi cittadini il cuidomestico è fuori uso da più di tre. I tecnici sono al lavoro per risolvere il problema che interessa una vasta zona, ma l’intervento apparirebbe piuttosto complesso sicché non sarà possibile ripristinare la regolare fruibilità del servizio almeno fino a lunedì prossimo. Una criticità importante, se si considera che in quel quartiere abitano soprattutto anziani che, dunque, utilizzano spesso il "vecchio"di casa. Cordless o cornetta che sia, quando impugnati e portati all’orecchio, di fatto, risultano come se scollegati. Contrariamente, chi in entrata chiama questo o quell’utente di, si vede interrompere la comunicazione sul nascereudire alcuno squillo.