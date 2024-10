Vigliotti: “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Sulla questione Osimhen…” (Di martedì 8 ottobre 2024) Il giornalista analizza la situazione di Kvaratskhelia, sottolineando gli sforzi del club e le sfide della gestione De Laurentiis. Gianluca Vigliotti, noto giornalista esperto delle vicende partenopee, ha analizzato la delicata situazione contrattuale di Khvicha Kvaratskhelia in un’intervista a Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss Napoli. “Il Napoli sta facendo il massimo sforzo possibile per accontentare Kvara,” ha dichiarato Vigliotti. “Attualmente, il giocatore più pagato della squadra è Lukaku, e il Napoli è disposto a rivedere le cifre del contratto di Kvaratskhelia per avvicinarle a quelle dell’attaccante belga.” Tuttavia, il giornalista ha chiarito che il club partenopeo ha dei limiti economici: “Il Napoli più di questo non può fare. Ora la palla passa a Kvara, che deve decidere se l’adeguamento proposto è soddisfacente. Napolipiu.com - Vigliotti: “Rinnovo Kvaratskhelia? Il Napoli è pronto a fare uno sforzo immane. Sulla questione Osimhen…” Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Il giornalista analizza la situazione di, sottolineando gli sforzi del club e le sfide della gestione De Laurentiis. Gianluca, noto giornalista esperto delle vicende partenopee, ha analizzato la delicata situazione contrattuale di Khvichain un’intervista a Radio Goal, trasmessa su Kiss Kiss. “Ilsta facendo il massimopossibile per accontentare Kvara,” ha dichiarato. “Attualmente, il giocatore più pagato della squadra è Lukaku, e ilè disposto a rivedere le cifre del contratto diper avvicinarle a quelle dell’attaccante belga.” Tuttavia, il giornalista ha chiarito che il club partenopeo ha dei limiti economici: “Ilpiù di questo non può. Ora la palla passa a Kvara, che deve decidere se l’adeguamento proposto è soddisfacente.

