Usa | libro rivela telefonate segrete Trump-Putin dopo uscita da Casa Bianca

Washington (Usa), 8 ott. (LaPresse) – Donald Trump ha più volte telefonato in segreto a Vladimir Putin dopo avere lasciato la Casa Bianca. E' quanto rivela il nuovo libro di Bob Woodward, 'War', del quale il New York Times fornisce delle anticipazioni. Nel libro, in uscita la prossima settimana, viene descritta una scena che sarebbe avvenuta all'inizio del 2024 a Mar-a-Lago, la residenza di Trump in Florida, quando l'ex presidente ordinò a un assistente di uscire dal suo ufficio in modo da poter effettuare una telefonata con Putin. L'assistente, non identificato, afferma che i due potrebbero aver parlato anche una mezza dozzina di altre volte da quando Trump ha lasciato la Casa Bianca. Proprio nei giorni in cui sarebbe avvenuta la telefonata, Trump faceva pressioni sui repubblicani al Congresso affinché bloccassero gli aiuti militari all'Ucraina.

