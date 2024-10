Sport.quotidiano.net - "Urbania, grande vittoria"

(Di martedì 8 ottobre 2024) Dopo 5 partite la classifica del campionato di Eccellenza comincia ad allungarsi. In vetta la Maceratese ha il piglio delle vincenti, in coda l’Alma Juventus Fano non si schioda dallo zero. Tra i due estremi troviamo in posizione playoff l’, poco dietro la K Sport Montecchio Gallo e l’. Il turno di domenica ha prodotto alle provinciali: 3 punti all’e all’Urbino, 1 alla K Sport e nulla all’Alma Fano che tra l’altro non è stata ancora in grado di segnare un gol. Tre punti in trasferta a S. Benedetto del Tronto contro l’Atletico Mariner per l’di mister Lilli. "È stata una gran bella partita – commenta il patron dei durantini Jacopo Sansuini – giocata da noi veramente bene. Abbiamo da subito imposto il nostro ritmo e le nostre giocate e abbiamo vinto meritatamente. Era una trasferta che temevamo, quindi sono molto contento.