Troupe nel mirino dal Libano alla Somalia una lunga scia di sangue

(Adnkronos) – Troupe inseguite, minacciate, aggredite, sterminate. Oggi in Libano la giornalista inviata del Tg3 Laura Goracci e l'operatore Marco Nicois piangono il loro autista libanese, stroncato da un malore dopo le minacce e l'aggressione subite durante uno spostamento. Quella dei giornalisti e dei loro operatori vittime della guerra è una storia lunga e costellata

Troupe del Tg3 aggredita in Libano : c’è un morto. Il racconto dell’inviata (VIDEO) - Abbiamo protetto Marco e poi siamo tornati in auto pronti ad allontanarci in fretta. E quando il nostro autista si è fermato ad un distributore fuori dal villaggio, l’uomo ci è venuto addosso, ha strappato le chiavi ad Ahmad, ha tentato di rompere la telecamera di Marco entrando attraverso i ... (Tvzap.it)

(Adnkronos) – Troupe inseguite, minacciate, aggredite, sterminate.

