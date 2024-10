Troupe del Tg3 aggredita in Libano, l’autista muore d’infarto. L’inviata Lucia Goracci: “Nessuno ci veniva in aiuto” | VIDEO (Di martedì 8 ottobre 2024) Troupe del Tg3 aggredita in Libano, l’autista muore d’infarto Una Troupe del Tg3 è stata aggredita in Libano, nei pressi di Sidone: l’autista, come raccontato dalL’inviata Lucia Goracci, ha avuto un infarto ed è morto. Nell’edizione delle 12 del telegiornale, la giornalista ha raccontato quando accaduto: “Stavamo lavorando senza problemi, la gente ci parlava. Poi è spuntato un uomo, è andato verso Nicois tentando di strappargli la telecamera. Siamo tornati in auto pronti ad allontanarci in fretta, ma sono arrivati altri uomini che hanno preso a spintonare noi e l’auto”. “L’uomo di prima ha provato a tirarci una grossa pietra – ha raccontato ancora L’inviata del Tg3 – C’era chi lo tratteneva e chi lo aizzava. Siamo andati via veloci, in auto, sembrava che ci stessero inseguendo. Tpi.it - Troupe del Tg3 aggredita in Libano, l’autista muore d’infarto. L’inviata Lucia Goracci: “Nessuno ci veniva in aiuto” | VIDEO Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 8 ottobre 2024)del Tg3inUnadel Tg3 è statain, nei pressi di Sidone:, come raccontato dal, ha avuto un infarto ed è morto. Nell’edizione delle 12 del telegiornale, la giornalista ha raccontato quando accaduto: “Stavamo lavorando senza problemi, la gente ci parlava. Poi è spuntato un uomo, è andato verso Nicois tentando di strappargli la telecamera. Siamo tornati in auto pronti ad allontanarci in fretta, ma sono arrivati altri uomini che hanno preso a spintonare noi e l’auto”. “L’uomo di prima ha provato a tirarci una grossa pietra – ha raccontato ancoradel Tg3 – C’era chi lo tratteneva e chi lo aizzava. Siamo andati via veloci, in auto, sembrava che ci stessero inseguendo.

