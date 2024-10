Teatro: tutto sold out per ‘Imbarazziamoci’, il tour di Giuseppe Ninno ‘Mandrake’ (Di martedì 8 ottobre 2024) L'artista nato sul web toccherà molte città italiane e poi volerà in America E' tutto sold out per 'Imbarazziamoci', il tour internazionale di Giuseppe Ninno 'Mandrake', fenomeno del web ma anche grande mattatore in Teatro. Nato sul web, l'artista ha conquistato in poco tempo i teatri italiani e internazionali e il pubblico di ogni fascia Sbircialanotizia.it - Teatro: tutto sold out per ‘Imbarazziamoci’, il tour di Giuseppe Ninno ‘Mandrake’ Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 8 ottobre 2024) L'artista nato sul web toccherà molte città italiane e poi volerà in America E'out per 'Imbarazziamoci', ilinternazionale di'Mandrake', fenomeno del web ma anche grande mattatore in. Nato sul web, l'artista ha conquistato in poco tempo i teatri italiani e internazionali e il pubblico di ogni fascia

