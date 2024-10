Sindaco Roma: «Nuovo stadio? Progetto avanti a pieno regime, sul progetto dico questo» (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma, sul Nuovo possibile stadio della squadra giallorossa. Tutti i dettagli in merito Roberto Gualtieri ha parlato del Nuovo stadio della Roma a margine dell’inaugurazione del Giardino Nils Liedholm. Nuovo stadio – «La novità è che si sta procedendo con grandissimo impegno da parte della società. Abbiamo vinto una serie di cause Calcionews24.com - Sindaco Roma: «Nuovo stadio? Progetto avanti a pieno regime, sul progetto dico questo» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Le parole di Roberto Gualtieri,di, sulpossibiledella squadra giallorossa. Tutti i dettagli in merito Roberto Gualtieri ha parlato deldellaa margine dell’inaugurazione del Giardino Nils Liedholm.– «La novità è che si sta procedendo con grandissimo impegno da parte della società. Abbiamo vinto una serie di cause

