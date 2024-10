Tuttivip.it - “Se ne va, l’hanno fatto sapere ora”. Grande Fratello, un altro addio definitivo alla casa

(Di martedì 8 ottobre 2024) Questa sera, lunedì 7 ottobre, non ci sarà alcuna eliminazione al18, ma la tensione rimane alta. Nella settima puntata del reality, infatti, due concorrenti verranno dichiarati immuni alle nomination del prossimo giovedì. La sfida è tra Iago García, Mariavittoria Minchetti, Yulia Bruschi e Clayton Norcross, i quattro gieffini finiti in nomination la scorsa settimana. I due concorrenti che riceveranno più voti dal pubblico saranno esentati dalle nomination, garantendosi così un posto sicuro almeno per la prossima eliminazione. Secondo i sondaggi, Iago García sembra ancora il concorrente più apprezzato dal pubblico, ottenendo oltre il 36% delle preferenze. Dall’altra parte, Clayton Norcross si trova in una posizione scomoda con solo il 12.60% dei voti, una percentuale molto bassa.