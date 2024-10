Tvzap.it - Schumacher al matrimonio della figlia? La verità dell’esperto

(Di martedì 8 ottobre 2024) Social.al? La. Uno tra gli eventi più chiacchierati dell’ultimo periodo è stato sicuramente ildi Ginadi Michael, ex pilota automobilistico tedesco che il 29 dicembre 2013 è rimasto gravemente ferito in un incidente su una pista da sci a Méribel, a seguito del quale ha trascorso diversi mesi in coma farmacologico. Dopo anni, la sua prima apparizione pubblica sarebbe avvenuta al, ma non ci sono prove fotografiche al riguardo e molti hanno messo in dubbio questa notizia trapelata negli ultimi giorni.