Salvini difende la Lega: Pontida è stato un successo (Di martedì 8 ottobre 2024) Il Ministro Salvini risponde alle accuse di fascismo e difende il successo della Lega a Pontida, ribadendo una linea inflessibile sui migranti. Matteo Salvini, leader della Lega e attuale Ministro delle Infrastrutture, ha risposto con fermezza alle critiche ricevute dopo il raduno di Pontida, un evento considerato da molti osservatori politici un ritorno al centro della scena per il leader leghista. Con un tono sicuro e determinato, Salvini ha difeso il suo partito da chi lo accusa di essere diventato un movimento nazionalista e, in alcuni casi, fascista. "Sono solo folli che delirano," ha affermato Salvini in un'intervista esclusiva, riferendosi a coloro che vedono nella Lega un movimento estremista. Salvini dopo Pontida si lascia andare a delle dichiarazioni importanti cityrumors.

