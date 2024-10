.com - Riassunto: Boomi vince il 2024 API Award for Best in iPaaS

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 8 ottobre 2024) La piattaforma innovativa disi distingue nel panorama in evoluzione delle API,ndo prestigiosi riconoscimenti alla cerimonia degli APICONSHOHOCKEN, Pa.–(BUSINESS WIRE)–™, il leader dell’integrazione e dell’automazione intelligente, è orgogliosa di annunciare di aver ricevuto il premioin(Integration Platform as a Service, piattaforma di integrazione come servizio) agli API. Il prestigioso riconoscimento evidenzia l’eccezionalità dellaEnterprise Platform nel design, nella progettazione e nell’innovazione nello scenario delle API e della tecnologia dell’integrazione. Giunti alla decima edizione, gli APIs onorano l’eccellenza tecnica e le soluzioni innovative nel settore globale delle API e dell’integrazione del software.