Lanotiziagiornale.it - Presidenza Rai: Agnes senza voti, slitta l’elezione

(Di martedì 8 ottobre 2024) Chi dava per sicuri – soprattutto nel Pd – scambi sotto banco e accordi segreti tra maggioranza e M5s sulla nomina dei vertici Rai, dovrà ricredersi. La prova provata si è avuta ieri con lo stallo sulla votazione di ratifica della nuova presidente in pectore di viale Mazzini, Simona. O meglio, sulla non votazione, visto che nel corso dell’Ufficio didella commissione di Vigilanza non è stato trovato l’accordo su una data per il voto e si è preferito rimandare ogni decisione. FdI e Forza Italia prendono tempo per cercare imancanti La responsabilità è tutta di Fratelli d’Italia e Forza Italia – i più interessati, dato che i primi hanno scelto l’amministratore delegato, mentre i secondi la presidente –, segnale che un accordo politico per avere i dueper il via libera ad, ancora non c’è.