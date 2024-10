Olanda bella, dannata e tragica: da Cruijff a Neeskens, il filo nero della rivoluzione arancione sono lutti e tragedie (Di martedì 8 ottobre 2024) La scomparsa di Johan Neeskens è l’ultimo atto della maledizione che accompagna la grande Olanda anni Settanta. Una squadra meravigliosa, protagonista della rivoluzione più importante della storia del calcio, ma sfortunata in campo – le due finali iridate perse contro i paesi organizzatori in Germania 1974 e Argentina 1978 – e, soprattutto, attraversata da lutti e tragedie. Il portiere Jan Jongbloed, maglia numero 8 in Germania, è morto il 30 agosto 2023, all’età di 82 anni. Il mondo lo aveva scoperto nel 1974 quando, trentaquattrenne, era stato scelto come titolare da Rinus Michels per la sua bravura con i piedi. Jongbloed fu un precursore del ruolo, grazie ai trascorsi giovanili da attaccante. Parava con le mani, senza guanti “perché così si sente meglio il pallone”. Ilfattoquotidiano.it - Olanda bella, dannata e tragica: da Cruijff a Neeskens, il filo nero della rivoluzione arancione sono lutti e tragedie Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 8 ottobre 2024) La scomparsa di Johanè l’ultimo attomaledizione che accompagna la grandeanni Settanta. Una squadra meravigliosa, protagonistapiù importantestoria del calcio, ma sfortunata in campo – le due finali iridate perse contro i paesi organizzatori in Germania 1974 e Argentina 1978 – e, soprattutto, attraversata da. Il portiere Jan Jongbloed, maglia numero 8 in Germania, è morto il 30 agosto 2023, all’età di 82 anni. Il mondo lo aveva scoperto nel 1974 quando, trentaquattrenne, era stato scelto come titolare da Rinus Michels per la sua bravura con i piedi. Jongbloed fu un precursore del ruolo, grazie ai trascorsi giovanili da attaccante. Parava con le mani, senza guanti “perché così si sente meglio il pallone”.

