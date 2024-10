Nuovo Open Day carta d’identità elettronica Roma: 12 e 13 ottobre (Di martedì 8 ottobre 2024) Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel weekend del 12 e 13 ottobre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI e XV nella giornata di sabato, degli ex Punti Informativi Turistici del centro e del punto di rilascio in Via Petroselli 52 anche la domenica. Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 11 ottobre alle ore 09 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . “Prosegue anche in questo fine settimana il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle CIE e migliorare i servizi alla cittadinanza capitolina. Leggi tutta la notizia su Funweek.it (Di martedì 8 ottobre 2024) GliDay dedicati allaproseguono nel weekend del 12 e 13con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI e XV nella giornata di sabato, degli ex Punti Informativi Turistici del centro e del punto di rilascio in Via Petroselli 52 anche la domenica. Per poter richiedere lain occasione degliDay è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da venerdì 11alle ore 09 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno . “Prosegue anche in questo fine settimana il lavoro dell’Amministrazione per ridurre i tempi di rilascio delle CIE e migliorare i servizi alla cittadinanza capitolina.

Golf : Guido Migliozzi all’Open di Francia per ripetersi e rincorrere una carta del PGA Tour - Il circus si sposta, da giovedì 10 a domenica 13 ottobre, in Francia, più precisamente sul percorso de Le Golf National (Île-de-France), teatro ad agosto delle Olimpiadi vinte da Scottie Scheffler, per il FedEx Open de France 2024. Gli azzurri in campo a Le Golf National, invece, saranno 7. Nuova ... (Oasport.it)

Carta d’identità elettronica a Roma 2024 - open day 21 e 22 settembre : orari - dove e come prenotarsi - Organizzato un nuovo fine settimana di open day a Roma nei Municipi XII e XIII il 21 e 22 settembre, per richiedere la carta d’identità elettronica o rinnovarla con prenotazione obbligatoria. Aperti i tre ex Pit del centro e nella sede di via Petroselli 52.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Nuovo Open Day carta d’identità elettronica Roma : 21 e 22 settembre - Gli Open Day dedicati alla carta d’identità elettronica proseguono nel fine settimana del 21 e 22 settembre con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi XII e XIII nella giornata di sabato 21 settembre e degli ex Punti Informativi Turistici del centro che, insieme al punto di ... (Funweek.it)