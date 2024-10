“Nostra figlia è morta in un incidente”. Lutto nella musica, la giovane cantante aveva solo 17 anni (Di martedì 8 ottobre 2024) Lutto nella musica, morta ad appena 17 anni per un grave incidente stradale. La famosa e talentuosa cantante e musicista che aveva recentemente attirato l’attenzione grazie alla sua collaborazione con i Flaming Lips, è morta sabato sera. La tragica notizia è stata resa pubblica lunedì tramite un commovente post sul suo account ufficiale di Instagram, condiviso dalla sua famiglia. >> “Addio anche a lei”. Lutto nella musica italiana, la storica cantante morta a 78 anni “Nostra figlia coraggiosa, talentuosa, unica e bellissima ci è stata crudelmente portata via sabato notte”, ha scritto la famiglia di 17enne. “Siamo sconvolti e non sappiamo cosa dire. aveva ancora così tanto da dare a questo mondo, ma siamo grati per tutto ciò che ha vissuto nei suoi 17 anni. Ha lasciato un segno indelebile nel mondo e un vuoto incolmabile nei nostri cuori. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di martedì 8 ottobre 2024)ad appena 17per un gravestradale. La famosa e talentuosae musicista cherecentemente attirato l’attenzione grazie alla sua collaborazione con i Flaming Lips, èsabato sera. La tragica notizia è stata resa pubblica lunedì tramite un commovente post sul suo account ufficiale di Instagram, condiviso dalla sua famiglia. >> “Addio anche a lei”.italiana, la storicaa 78coraggiosa, talentuosa, unica e bellissima ci è stata crudelmente portata via sabato notte”, ha scritto la famiglia di 17enne. “Siamo sconvolti e non sappiamo cosa dire.ancora così tanto da dare a questo mondo, ma siamo grati per tutto ciò che ha vissuto nei suoi 17. Ha lasciato un segno indelebile nel mondo e un vuoto incolmabile nei nostri cuori.

