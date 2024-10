Neres pronto a diventare titolare? Conte ha un’idea sul brasiliano (Di martedì 8 ottobre 2024) Novità importanti per Neres: Conte potrebbe affidargli un ruolo centrale Durante la sosta per le nazionali, David Neres è rimasto a Castel Volturno, lavorando con il resto della squadra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, per l’attaccante brasiliano ci sarebbero importanti novità all’orizzonte: Antonio Conte potrebbe affidargli un ruolo da titolare nei prossimi match del Napoli. Neres, ex Benfica, ha dimostrato di essere un vero “spacca-partite“, entrando spesso dalla panchina e riuscendo a incidere in ogni occasione concessa. Ora, però, il tecnico leccese potrebbe decidere di dargli più spazio fin dall’inizio, mettendo Neres al centro del progetto azzurro. Una possibilità che potrebbe rappresentare un’importante svolta per il brasiliano, pronto a dimostrare tutto il suo valore. Napolipiu.com - Neres pronto a diventare titolare? Conte ha un’idea sul brasiliano Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di martedì 8 ottobre 2024) Novità importanti perpotrebbe affidargli un ruolo centrale Durante la sosta per le nazionali, Davidè rimasto a Castel Volturno, lavorando con il resto della squadra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, per l’attaccanteci sarebbero importanti novità all’orizzonte: Antoniopotrebbe affidargli un ruolo danei prossimi match del Napoli., ex Benfica, ha dimostrato di essere un vero “spacca-partite“, entrando spesso dalla panchina e riuscendo a incidere in ogni occasione concessa. Ora, però, il tecnico leccese potrebbe decidere di dargli più spazio fin dall’inizio, mettendoal centro del progetto azzurro. Una possibilità che potrebbe rappresentare un’importante svolta per ila dimostrare tutto il suo valore.

